La Macarena (versión Medieval)  

Versión de la Edad Media de la canción "La Macarena" de "Los del Río".

MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Version medieval del remix de la canción de Los del Río.
elTieso #3 elTieso
¿IA o músicos de verdad? Estaría bien especificarlo, ya que piden pasta por patreon.
Fraktal #5 Fraktal
#3 Es un fichero de datos MIDI pasado por un sintetizador virtual, tardas 5 minutos en hacerlo.
Re-botado #2 Re-botado
¿Los tuvieron que echar también del castillo?
#4 Chacorta
Vaya mierda, que no llega ni a pobrepoint.
