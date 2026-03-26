Macarena Olona, sobre la eutanasia a Noelia Castillo: “El sistema que hemos construido en España le ha fallado, no hay palabras”

Olona aseguraba que la joven “no fue capaz de superarlo” y que, como consecuencia de ello, “su posterior intento de suicidio fallido la dejó parapléjica”. “El sistema que hemos construido en España le ha fallado y ahora la única solución que le ofrecemos es la eutanasia”, proseguía en su mensaje en la red social de Elon Musk.