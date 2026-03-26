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Macarena Olona, sobre la eutanasia a Noelia Castillo: “El sistema que hemos construido en España le ha fallado, no hay palabras”

Olona aseguraba que la joven “no fue capaz de superarlo” y que, como consecuencia de ello, “su posterior intento de suicidio fallido la dejó parapléjica”. “El sistema que hemos construido en España le ha fallado y ahora la única solución que le ofrecemos es la eutanasia”, proseguía en su mensaje en la red social de Elon Musk.

| etiquetas: macarena olona , musk , noelia , eutanasia
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4 comentarios
2 1 1 K 32 actualidad
#1 fingulod
Es cierto, el sistema le ha fallado.

Le ha fallado teniendo que aguantar unos capillitas acosarla juicio tras juicio sin sentido mientras otros se dedican a acosarla por querer ejercer sus derechos.
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#3 Tuathan
#1 De eso nada, ha sido el sistema judicial corrupto y retrógrado existente que ha dado voz a esos capillistas y santeros.
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#4 fingulod
#3 Eso digo, el sistema le ha fallado. Esos no son el sistema, se han aprovechado de sus fallos.
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manbobi #2 manbobi
La única solución es Vox, oh, wait!!
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