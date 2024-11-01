Lynn Cox la nadadora que superó el hielo de la Guerra Fría cruzando el estrecho de Bering (ruso)

El 7 de agosto de 1987 tuvo lugar una natación única de la atleta estadounidense Lynn Cox. Nadó a través del estrecho de Bering, que separa Estados Unidos y Rusia. El día señalado el agua del mar estaba a 3 grados.Mares turísticos en la región de Antalya no son. En un entorno así, una persona normal puede durar como máximo 30 minutos.Al llegar Lynn recordó que estaba sin aliento por el frío y que tenía los brazos y las piernas entumecidos. No podía salir del agua por la fatiga y el frío. Los guardias fronterizos soviéticos sacaron a la mujer..