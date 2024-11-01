Luto en el Carnaval de Almería: fallece un integrante de una chirigota en plena actuación

El mundo del Carnaval almeriense vive horas de profundo dolor. En los primeros compases de los días grandes para comparsas y chirigotas, uno de sus protagonistas ha fallecido de forma repentina y trágica, en pleno escenario y con solo 40 años. David, integrante de La chirigota del Soto, de Albox, murió en la noche del sábado 24 de enero mientras su agrupación actuaba en el Teatro Municipal de Vélez Blanco, donde cerraban el certamen de comparsas de la localidad.