La Luna y Saturno brillan juntos este 5 de octubre: cómo y cuándo verlos

El 5 de octubre, el cielo nocturno nos regala un espectáculo cósmico difícil de ignorar: la Luna casi llena y Saturno se encontrarán separados por apenas 3.33 grados, brillando como dos protagonistas en la inmensidad. Será un momento perfecto para detenerse, mirar hacia arriba y sentir la conexión con un universo que siempre guarda sorpresas. Este fenómeno, además de ser visualmente impactante, coincide con un detalle fascinante: Saturno sigue en su movimiento retrógrado, un viaje aparente que terminará el 27 de noviembre. Cuando la Luna y Satu
| etiquetas: la luna , saturno , juntos , 5 octubre