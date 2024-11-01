edición general
2 meneos
1 clics
Lula confirma que se presentará a las elecciones en 2026 para disputar un cuarto período presidencial en Brasil

Lula confirma que se presentará a las elecciones en 2026 para disputar un cuarto período presidencial en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este jueves que disputará un cuarto mandato en las elecciones de octubre de 2026, durante una declaración a la prensa en el marco de su visita de Estado a Indonesia. "Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil", le dijo Lula a su homólogo indonesio Prabowo Subianto, al término de una reunión bilateral en Yakarta, según el discurso leído por el mandatario brasileño y divulgado por la Presidencia del país suramericano.

| etiquetas: lula da silva , presentacion , elecciones 2026 , presidencia , brasil
2 0 0 K 25 actualidad
sin comentarios
2 0 0 K 25 actualidad

menéame