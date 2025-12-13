edición general
Lukashenko indulta 123 presos tras la retirada de sanciones a Bielorrusia

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, indultó hoy a 123 presos de diferentes nacionalidades después de que Estados Unidos levantara este sábado las sanciones al potasio bielorruso.

Pertinax #1
Europeos, estamos solos, y rodeados de gañanes. Lo digo una vez más.

ElenaCoures1 #2
#1 Recuerdo una reunión de padres con al menos 300 asistentes en las que un señor tuvo la ocurrencia de decir eso de "Estamos solos".
No te dejes liar: No estamos solos; estamos nosotros y luego el resto a su bola sin coordinación ni asistencia mutua
Rusia y Bielorrusia podrían decir también que están solos

Ni somos menos, ni peores, ni nos hundimos ni nada parecido

Herumel #3
#2 Llevas razón, pero lo que sí que tenemos que hacer es escoger mucho mejor nuestros aliados, que los necesitaremos para lo que se avecina... Cuidado con muchos que lo dicen que lo son, mantener otros que sí que lo son, desconfiar de otros que dicen que lo serán, y apoyarnos, lo justo y necesario, pero lo será en los nuevos que habrá que buscar. Se recombinan las alianzas, escojamos bien.

ElenaCoures1 #4
#3 Las alianzas cambian y lo harán mas veces porque los gobiernos cambian continuamente
Pero aquí se ha aprendido una valiosa lección: Hay que preparar la autodefensa europea porque durante muchas décadas hemos estado protegidos por un paraguas USA y ahora nos toca potenciar nuestra industria y nuestro personal
Trump pasará de largo, como Putin y como otros muchos; pero si queremos aprovechar nuestra unidad, debemos prepararnos para todo; sean emergencias sanitarias, climáticas o militares


