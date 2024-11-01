Luis Cuadrado, el maestro de la luz racional que perdió la vista

En una memoria tan tutelada como la de la cultura española, invariablemente dirigida por comisarios políticos que imponen hasta los recuerdos, no es de extrañar el olvido al que se condena a cuantos no comulgan con el dogma menester. Ahora bien, que dicha desmemoria haya caído sobre el director de fotografía Luis Cuadrado, quien junto con el entrañable montador Pablo G. del Amo y el director de producción Primitivo Álvaro fue uno de los pilares fundamentales de las producciones de Elías Querejeta, cuando éstas eran el “otro cine español”, da qu