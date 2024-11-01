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Lufthansa suspende varios vuelos hacia Oriente Medio hasta otoño [EN]

Los vuelos a ciertos aeropuertos —incluyendo Abu Dabi, Amán, Beirut, Dammán, Riad, Erbil, Mascate y Teherán— estarán suspendidos hasta el 24 de octubre, según la aerolínea alemana

| etiquetas: lufthansa , oriente medio
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2 comentarios
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Cehona #1 Cehona
Relacionada.:
SAS y Swiss cancelan más de mil vuelos de sus programas.

www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/sas-
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#2 Sacapuntas
Aviso a pro sionistas: a Tel-Aviv también se cancelan, pero hasta el 31 de mayo. :-P
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menéame