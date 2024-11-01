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Lufthansa suspende varios vuelos hacia Oriente Medio hasta otoño [EN]
Los vuelos a ciertos aeropuertos —incluyendo Abu Dabi, Amán, Beirut, Dammán, Riad, Erbil, Mascate y Teherán— estarán suspendidos hasta el 24 de octubre, según la aerolínea alemana
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