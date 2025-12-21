edición general
1 meneos
15 clics

Luchar por la feminidad, no por el feminismo

"En bares y salones de baile de todo el país se reúnen jóvenes mujeres conservadoras. Brindan por un futuro que parece etéreo, rico en proteínas y libre de presiones. Rodeadas de bolas de discoteca en un bistró de Washington D. C., sorben cócteles llamados “Dios y Patria”. Bajo las luces tecnicolor de un complejo turístico de Dallas, se colocan pines que dicen: “Mi estación favorita es el otoño del feminismo”. En un Hyatt Regency de Orlando, algunas son bautizadas en la piscina. En Austin, les ofrecen sesiones de emparejamiento con hombres que

| etiquetas: gilead
1 0 0 K 15 politica
3 comentarios
1 0 0 K 15 politica
Supercinexin #2 Supercinexin
Siempre han habido mujeres fachas. Ahora la prensa mainstream te lo cuenta a todo color para ver cuántas borregas se les unen. A ver si matan al feminismo ya y vuelven los buenos tiempos se mi abuela y de mi madre.
1 K 37
#1 Murciegalo
Gilead ya está aquí
0 K 15
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Una pena, al menos en España, que unas oligofrenicas y otras malvadas se hubieran adueñado del feminismo para hacer semejante pandemonium, y con el pendulazo que viene la cosa para las mujeres, ahi quitamos a estas cafres, lo van a sufrir, deberian tomar las mujeres cabales las riendas mientras haya tiempo.
1 K -10

menéame