La lucha contra la ciberdelincuencia, protagonista en el homenaje a la Policía Nacional en Valladolid

Toda una vida de dedicación al cuerpo de la Policía Nacional celebrada en un acto. Así ha comenmorado el cuerpo de Nacional de Policía su 202 aniversario desde su creación en un evento en el que se han entregado medallas a los veteranos, así como diplomas de reconocimiento para al trabajo de tres personas que colaboran altruistamente con la Policía Nacional y se condecoró a nueve agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) con sede en Valladolid.