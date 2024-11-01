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Luces, arena y ¡acción!: comienza el XIX Festival de Cine del Sáhara para exigir la descolonización del territorio
Activistas, cineastas, actrices y otras personalidades del mundo de la cultura vuelven a reunirse al sur de Argelia para hablar de cine y de la resistencia
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#2
javibaz
Y marruecos no los mata porque están en Argelia.
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#1
Cuñado
Y Españita haciendo como que la cosa no va con ella...
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#3
Usuario22
#1
que vergüenza
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