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Luces, arena y ¡acción!: comienza el XIX Festival de Cine del Sáhara para exigir la descolonización del territorio

Luces, arena y ¡acción!: comienza el XIX Festival de Cine del Sáhara para exigir la descolonización del territorio

Activistas, cineastas, actrices y otras personalidades del mundo de la cultura vuelven a reunirse al sur de Argelia para hablar de cine y de la resistencia

| etiquetas: festival , cine , sáhara , resistencia
9 3 0 K 113 SáharaOccide
3 comentarios
9 3 0 K 113 SáharaOccide
javibaz #2 javibaz
Y marruecos no los mata porque están en Argelia.
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Cuñado #1 Cuñado
Y Españita haciendo como que la cosa no va con ella... :tinfoil:
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#3 Usuario22
#1 que vergüenza
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menéame