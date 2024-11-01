Lucas confirma que volverá a operarse de la nariz: "Será después de las fiestas"

Lucas González tiene una operación de nariz pendiente y es que la última vez que pasó por el quirófano el resultado no fue el esperado. Tras muchos meses de especulaciones acerca de cuándo volvería a poder ser intervenido, parece que el cantante tiene una fecha a la vista para poder transofrmar de nuevo su aspecto físico. El cantante ha anunciado que se someterá a una nueva operación de nariz tras las fiestas navideñas, tras acudir a una revisión médica reciente en Barcelona. El artista ha declarado sentirse optimista después de la consulta.
| etiquetas: lucas , andy y lucas , operación , nariz , cantante