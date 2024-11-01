edición general
Lucas confirma que volverá a operarse de la nariz: "Será después de las fiestas"

Lucas González tiene una operación de nariz pendiente y es que la última vez que pasó por el quirófano el resultado no fue el esperado. Tras muchos meses de especulaciones acerca de cuándo volvería a poder ser intervenido, parece que el cantante tiene una fecha a la vista para poder transofrmar de nuevo su aspecto físico. El cantante ha anunciado que se someterá a una nueva operación de nariz tras las fiestas navideñas, tras acudir a una revisión médica reciente en Barcelona. El artista ha declarado sentirse optimista después de la consulta.

traviesvs_maximvs #3 traviesvs_maximvs *
Está bien que espere a despues de las fiestas, que no es plan someter al tabique recien estrenado a esa prueba de estres en días tan señalados.
Torrezzno #2 Torrezzno
Tiene logica, las fiestas son para pasarlo bien, carpe diem
elTieso #1 elTieso
El tabique esta vez de titanio de aviación para que no se lo vuelva a taladrar.
#5 Samaritan *
Se la hará en Turquía, ¿no?
#6 Samaritan
"no hice caso a los médicos… me quitaba las gasas, no me puse las cremas ni las pomadas… por eso no cicatrizó como tenía que cicatrizar", pagó con creces la insensatez.
#4 Stringerthanks
¿No había un comentario por su parte mejor que diera lugar a la chanza?
