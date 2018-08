Los nuevos fascismos

Análisis que demuestra que el fascismo se adapta a cada momento histórico. El actual tiene sus claves y su propio lenguaje. Intenta pasar por una ideología populista al servicio de la gente. Cambia de nombre y de estética y lo que intenta es confundir para lograr votos.mde momento tiene éxito. Es un error de la izquierda creer que el fascismo es el pasado, y eso saldrá caro. No, el fascismo actual no es un general con bigotito ni unos trasnochados con banderas de aguilucho. No son tan tontos.