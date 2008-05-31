edición general
Los avatares de Eli

Sábado 31 de mayo. Hoy es mi cumpleaños pero tengo que trabajar. Hace un par de semanas me comprometí a hacer un mosaico digital con los 8000 avatares de usuarios de ‘menéame‘. Tengo todo el material: Avatares, software, hardware y ganas, pero: ¿Qué foto usamos de fondo?. La respuesta la encontramos ayer en la estación de Chamartín de Madrid. Eli vino para hacerse una sesión de fotos. Mi regalo a la comunidad. !!Gracias¡¡

7 comentarios
alcama #7 alcama
#6 No lo pienses mucho. Es como el salón de ancianos de una residencia. La misma trascendencia
alcama #1 alcama
Articulo que huele a polvo, a naftalina, a cosa vieja
Charles_Dexter_Ward #3 Charles_Dexter_Ward
#1 La hemeroteca es lo que tiene, que desenmascara, por ejemplo, a los que se atribuyen algo que nunca hicieron, en detrimento de voluntarios que SÍ lo hicieron GRATIX.
No espero que lo entiendas.
alcama #5 alcama
#3 Un antes y un después en la historia de la humanidad, sin duda
desastrecolosal #2 desastrecolosal *
#0 actualmente el logo debería ser el de un señor mayor, votante de SOE porque es lo menos malo.

Ains, que daño habeis a esta web hecho los proselitistas de la berhadera izquierda.
alcama #4 alcama
#2 Déjales. Ellos creen que son muy de izquierdas por mandar muchas noticias de Ayuso. Luego llegan las elecciones y a llorar
desastrecolosal #6 desastrecolosal
#4 Les importa una mierda, van a darle visitas a sus periódicos de referencia, y ya.

En mi opinión es para lo que ha quedado esto.
menéame