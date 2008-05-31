Los avatares de Eli  

Sábado 31 de mayo. Hoy es mi cumpleaños pero tengo que trabajar. Hace un par de semanas me comprometí a hacer un mosaico digital con los 8000 avatares de usuarios de ‘menéame‘. Tengo todo el material: Avatares, software, hardware y ganas, pero: ¿Qué foto usamos de fondo?. La respuesta la encontramos ayer en la estación de Chamartín de Madrid. Eli vino para hacerse una sesión de fotos. Mi regalo a la comunidad. !!Gracias¡¡
| etiquetas: avatar , meneame , eli , kurioso
No espero que lo entiendas.
Ains, que daño habeis a esta web hecho los proselitistas de la berhadera izquierda.
En mi opinión es para lo que ha quedado esto.