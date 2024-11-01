Los 107 años de Araceli

A sus 107 años, desde el Chile, Araceli sigue viva y habla en primera persona, poniendo voz y rostro a la memoria. Araceli López González nació el 26 de marzo de 1918 en Vegacervera (León) en la enorme y muy humilde familia de 15 hijos que conformaron sus padres, Agustina y Tomás. Cuatro de sus hermanos fallecieron siendo solo unos bebés de menos de dos años, otros cuatro perecieron antes del inicio de la Guerra Civil a las edades comprendidas entre los 7 y los 41 años,