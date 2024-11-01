edición general
23 meneos
44 clics
Lorite, el 'youtuber' ultra que denuncia a Puente, trabaja para Almeida y fue condenado por insultos racistas a una empleada

Lorite, el 'youtuber' ultra que denuncia a Puente, trabaja para Almeida y fue condenado por insultos racistas a una empleada

El abogado que firma la querella escribió "moro de mierda, cabrón, perro, ladrón" en un correo a una empleada

| etiquetas: lorite , almedia , puente , youtuber
19 4 3 K 127 actualidad
6 comentarios
19 4 3 K 127 actualidad
#1 Piscardo_Morao
¿Racistas en la ultraderecha? No me lo creo... :troll:
4 K 66
skaworld #4 skaworld
Que sorpresa me he llevado, lees y resulta que... la denuncia parece haber sido tramitada por un tipo que primero no parece estar muy bien de lo suyo y segundo lo suyo aparte parece ser el nacional catolicismo...

Atonito me he quedao oiga
0 K 12
#2 mcfgdbbn3
Encima es una denuncia estúpida. ¿En base a qué denuncia a Óscar Puente, si aún no se sabe en concreto lo que pasó?
0 K 12
comadrejo #3 comadrejo
#2 Pero gana relevancia para que los gallifantes de la CPAC le envíen algo de sus inversiones en España.
1 K 24
aupaatu #5 aupaatu *
Con la que está callando en la judicatura se echa de menos a las asociaciones judiciales que se indignan ante la propuesta de cualquier cambió para mejorar su supuesta imparcialidad.
0 K 8
Estoeslaostia #6 Estoeslaostia *
Ejemplo de patriota.
Referente. Faro de Occidente.
Y onvre sin par.
Lo tiene todo.
0 K 7

menéame