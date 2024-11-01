·
23
meneos
44
clics
Lorite, el 'youtuber' ultra que denuncia a Puente, trabaja para Almeida y fue condenado por insultos racistas a una empleada
El abogado que firma la querella escribió "moro de mierda, cabrón, perro, ladrón" en un correo a una empleada
etiquetas:
lorite
almedia
puente
youtuber
6 comentarios
#1
Piscardo_Morao
¿Racistas en la ultraderecha? No me lo creo...
4
K
66
#4
skaworld
Que sorpresa me he llevado, lees y resulta que... la denuncia parece haber sido tramitada por un tipo que primero no parece estar muy bien de lo suyo y segundo lo suyo aparte parece ser el nacional catolicismo...
Atonito me he quedao oiga
0
K
12
#2
mcfgdbbn3
Encima es una denuncia estúpida. ¿En base a qué denuncia a Óscar Puente, si aún no se sabe en concreto lo que pasó?
0
K
12
#3
comadrejo
#2
Pero gana relevancia para que los gallifantes de la CPAC le envíen algo de sus inversiones en España.
1
K
24
#5
aupaatu
*
Con la que está callando en la judicatura se echa de menos a las asociaciones judiciales que se indignan ante la propuesta de cualquier cambió para mejorar su supuesta imparcialidad.
0
K
8
#6
Estoeslaostia
*
Ejemplo de patriota.
Referente. Faro de Occidente.
Y onvre sin par.
Lo tiene todo.
0
K
7
