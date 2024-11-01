López Madrid niega que contratara al comisario Villarejo para acosar a Elisa Pinto: “Quería que alguien me escuchara”

El empresario relata ante el tribunal que no supo que Villarejo era un comisario en activo y que se lo presentaron como “detective”, ante la situación “tan dramática” que vivía por las llamadas continuas que recibía de amenaza y de las que culpa, sin pruebas, a la dermatóloga
| etiquetas: villarejo , elisa pinto , compiyogui
Y sobre todo ... ¿sabe usted a quien me fo...ba yo con la excusa de las clases de yoga?
Villarejo es de esas personas que escuchaba a todo el mundo.
Para eso lo grababa todo, para asegurarse de que no quedara nada sin escuchar.
Va a resultar que el personajes ese, entre escucha y escucha, también trabajaba de psicólogo.