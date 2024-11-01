edición general
López Madrid niega que contratara al comisario Villarejo para acosar a Elisa Pinto: “Quería que alguien me escuchara”

López Madrid niega que contratara al comisario Villarejo para acosar a Elisa Pinto: "Quería que alguien me escuchara"

El empresario relata ante el tribunal que no supo que Villarejo era un comisario en activo y que se lo presentaron como “detective”, ante la situación “tan dramática” que vivía por las llamadas continuas que recibía de amenaza y de las que culpa, sin pruebas, a la dermatóloga

Comentarios destacados:      
Chinchorro #8 Chinchorro
Su único delito fue amar. La culpa de ella, por puta.
7 K 96
sotillo #3 sotillo
Mire señor juez ¿Usted sabe con quién está hablando?
4 K 59
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#3

Y sobre todo ... ¿sabe usted a quien me fo...ba yo con la excusa de las clases de yoga? xD
2 K 41
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
Es verosímil.

Villarejo es de esas personas que escuchaba a todo el mundo.
Para eso lo grababa todo, para asegurarse de que no quedara nada sin escuchar.
4 K 54
mmlv #4 mmlv
Al ser preguntado cuando supo que Villarejo era policía, López Madrid ha respondido que cuatro o cinco años después de conocerle, “en 2017 o 2018”. Las primeras informaciones periodísticas sobre el comisario Villarejo aparecieron publicadas en 2014.
2 K 46
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
Hay que tener la cara de hormigón XXXD.

Va a resultar que el personajes ese, entre escucha y escucha, también trabajaba de psicólogo. xD
3 K 43
#2 Eukherio
Con la de años que ha tenido para pensarse la excusa y tampoco me parece demasiado brillante.
2 K 37
Suschen #10 Suschen
Al final, el comisario va a tener que denunciar al individuo este López Madrid por acoso: 130 llamadas después de que este le dijera que pusiera una denuncia y le dejara en paz. :->.
1 K 24
Alegremensajero #1 Alegremensajero
Pa llevárselo por delante al mierda este... Qué cinismo...
1 K 20
NoPracticante #5 NoPracticante *
Claro. Un conocido policía/delincuente que se hizo rico con trapicheos le hace el trabajo sucio por solidaridad. Sin cobrar de ninguna forma.
1 K 20
pitercio #11 pitercio
Pues qué manía con dilatar la causa cuando ahí le está escuchando todo el mundo y hasta sale por la tele.
0 K 16

