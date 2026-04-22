López del Hierro, exmarido de Cospedal, citado como testigo en el juicio de Kitchen

El empresario Ignacio López del Hierro, exmarido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, está citado este miércoles a declarar como testigo en el juicio de Kitchen, la presunta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, por la que llegó a estar imputado, aunque después se sobreseyó el caso en su contra. López del Hierro es el último de los testigos citados este miércoles en la Audiencia Nacional, en un juicio en el que están acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario