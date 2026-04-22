López del Hierro, exmarido de Cospedal, citado como testigo en el juicio de Kitchen

El empresario Ignacio López del Hierro, exmarido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, está citado este miércoles a declarar como testigo en el juicio de Kitchen, la presunta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, por la que llegó a estar imputado, aunque después se sobreseyó el caso en su contra. López del Hierro es el último de los testigos citados este miércoles en la Audiencia Nacional, en un juicio en el que están acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario
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Cosillas que pasan....
En su declaración como imputado, en junio de 2021, López del Hierro negó haber contratado a Villarejo, pese a haberle dicho «por cortesía» en algún momento, según consta en una grabación, que le iba a encargar «trabajos puntuales»
Bueno...a ver...no seamos mal pensados,igual le pidió recoger el traje de la tintorería o,incluso,recoger su correo si él se encontraba ausente.
Respetemos nuestra justicia ejemple por favor ... nada de criticas a esos funcionarios investidos por la mano del santo oráculo.