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López del Hierro, exmarido de Cospedal, citado como testigo en el juicio de Kitchen

López del Hierro, exmarido de Cospedal, citado como testigo en el juicio de Kitchen

El empresario Ignacio López del Hierro, exmarido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, está citado este miércoles a declarar como testigo en el juicio de Kitchen, la presunta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, por la que llegó a estar imputado, aunque después se sobreseyó el caso en su contra. López del Hierro es el último de los testigos citados este miércoles en la Audiencia Nacional, en un juicio en el que están acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario

| etiquetas: kitchen , lopez , hierro , ex-marido , cospedal , citado
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5 comentarios
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SerVicius #3 SerVicius
13 años para ver como nos mean en la cara.
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XtrMnIO #2 XtrMnIO
La Kitchen es un paripé controlado por jueces de la mafia.
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AbiRN #5 AbiRN
#2 De momento ya han desaparecido parte de las pruebas contra Fernández Díaz, ministro del interior del gobierno del pp:

www.meneame.net/story/sms-clave-contra-fernandez-diaz-esfuman

Cosillas que pasan....
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#4 laruladelnorte
Declaración de López del Hierro en 2021
En su declaración como imputado, en junio de 2021, López del Hierro negó haber contratado a Villarejo, pese a haberle dicho «por cortesía» en algún momento, según consta en una grabación, que le iba a encargar «trabajos puntuales»

Bueno...a ver...no seamos mal pensados,igual le pidió recoger el traje de la tintorería o,incluso,recoger su correo si él se encontraba ausente. ¬¬
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oceanon3d #1 oceanon3d *
Para todos estos "testigos" con las manos sucias Gracias Castellón debe se un santo.

Respetemos nuestra justicia ejemple por favor ... nada de criticas a esos funcionarios investidos por la mano del santo oráculo.
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menéame