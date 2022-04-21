López se disculpa por un inapropiado comentario de Policía Foral sobre el euskera

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha reconocido que una respuesta que ofreció la Policía Foral a una queja presentada en euskera "no fue adecuada" y ha explicado que el propio cuerpo policial ya ha trasladado sus disculpas por ello.
| etiquetas: lópez , disculpa , inapropiado comentario , policía foral , euskera
www.noticiasdenavarra.com/actualidad/2022/04/21/1-200-denuncias-utiliz
Que se metan las disculpas por el culo mientras no arreglen el problema estructural.
Pero intenta ser objetivo y compara esta mxxxxx con la respuesta institucional en Andalucía con la crisis de los cribados.
Ni te cuento de Mazón...
¿Qué aporta, más allá de cinismo, que hayan pedido por enésima vez perdón aunque no hayan hecho ni vayan a hacer absolutamente nada para mejorar, y de hecho, están boicoteando desde el gobierno posibles soluciones y rebajando los requisitos de euskara en el acceso a la función pública?
Recomiendo leer sobre "El infantilismo de izquierdas". Yo lo hice allá por los años 80
No, lo que hay es hartazgo y cansancio con el cinismo que se gastan.
Una disculpas y pelillos a la mar. Y malana, de nuevo a rebajar exigencia y negarse a reconocer derechos a los euskaldunes en navarra.
Apriorismos y hostias.
Bulos no por favor
¿Qué bulo es decir que el PSN ha estado en contra de cualquier medida en favor del euskara en Navarra desde 1978?
De lo que si opino es en relación a esta noticia. Se detecta una discriminación en el uso del euskera (lengua oficial en Navarra), los grupos parlamentarios (Geroa Bai y Bildu) preguntan en pleno. Y la Consejera les da la razón, pide disculpas y transmite que no va a volver a suceder.
¿Qué quieres...un harakiri a la japonesa?
Me la sudan las disculpas. ¿Van a hacer algo al respecto? Por la trayectoria (yo sí la conozco y puedo opinar) es evidente que no.
Pues que se metan las disculpas por el culo.
No entiendo qué le ves de bueno a la disculpa, si se persiste en la acción que ha oroginado la necesidad de disculpa.
El burro le dijo al tigre:
– «El pasto es azul».
El tigre respondió:
– «No, el pasto es verde».
La discusión se calentó, y los dos decidieron someterlo a un arbitraje, y para ello concurrieron ante el león, el Rey de la Selva.
Ya antes de llegar al claro del bosque, donde el león estaba sentado en su trono, el burro empezó a gritar:
– «Su Alteza, ¿es cierto que el pasto es azul?».
El león respondió:
– «Cierto, el pasto es azul».
El burro… » ver todo el comentario
Discúlpame si te he hecho perder el tiempo. Seguiré haciendo perderte el tiempo, pero me disculparé, y asunto resuelto.
Enfin.
Qué zasca va a ser, si lo he escrito yo, y tú me reconoces que os retrato bien.
Lo tuyo es de chiste.
(He puesto algunas palabras en ingles porque eso no molesta)
No es una discusion o debate entre que deben hacer o no , es entre que se esta haciendo teniendo opciones mejores.
Incluso en los examenes de acceso cuando… » ver todo el comentario
Te equivocas? Pues una de dos...o pides disculpas o dimites.
Se piden disculpas, y el mes que viene otra. Y se vuelven a pedir. Y otra, y otra, y otra...
Pero oye, igualdad, mucha igualdad. En castellano, eso sí. Y el que proteste, es que es un nazi racista seguidor de Sabinito.