López se disculpa por un inapropiado comentario de Policía Foral sobre el euskera

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha reconocido que una respuesta que ofreció la Policía Foral a una queja presentada en euskera "no fue adecuada" y ha explicado que el propio cuerpo policial ya ha trasladado sus disculpas por ello.

enriquefriki #5 enriquefriki
#4 claro... y dos :tinfoil: :tinfoil: para tí
ehizabai #6 ehizabai
#5 :tinfoil: no, esto es del 2022:.

www.noticiasdenavarra.com/actualidad/2022/04/21/1-200-denuncias-utiliz

Que se metan las disculpas por el culo mientras no arreglen el problema estructural.
enriquefriki #7 enriquefriki
#6 por supuesto...tienes derecho a quejarte y a protestar, como no podría ser de otra forma.

Pero intenta ser objetivo y compara esta mxxxxx con la respuesta institucional en Andalucía con la crisis de los cribados.

Ni te cuento de Mazón...
ehizabai #8 ehizabai
#7 Me fijo en el resultado, y es el mismo: no hacer nada.
¿Qué aporta, más allá de cinismo, que hayan pedido por enésima vez perdón aunque no hayan hecho ni vayan a hacer absolutamente nada para mejorar, y de hecho, están boicoteando desde el gobierno posibles soluciones y rebajando los requisitos de euskara en el acceso a la función pública?
enriquefriki #9 enriquefriki
#8 mucho apriorismo veo en tu comentario.

Recomiendo leer sobre "El infantilismo de izquierdas". Yo lo hice allá por los años 80
ehizabai #10 ehizabai *
#9 ¿apriorismo? ¿Después de 50 años de la misma cantinela en Navarra con el PSN y el euskara? Échale huevos, apriorismos ahora, después de que Chivite lleve dos legislaturas rebajando exigencias de euskara, negandose a ampliar la zona vascófona aun a petición de los ayuntamientos involucrados.
No, lo que hay es hartazgo y cansancio con el cinismo que se gastan.
Una disculpas y pelillos a la mar. Y malana, de nuevo a rebajar exigencia y negarse a reconocer derechos a los euskaldunes en navarra.
Apriorismos y hostias.
enriquefriki #11 enriquefriki
#10 UPN gobernó en solitario o en coalición entre 1996 y 2019.

Bulos no por favor
ehizabai #12 ehizabai
#11 ¿Eso tiene algo que ver con la postura del PSN en Navarra en relación al euskara?
¿Qué bulo es decir que el PSN ha estado en contra de cualquier medida en favor del euskara en Navarra desde 1978?
enriquefriki #13 enriquefriki
#12 La postura del PSN en materia de euskera en la administración pública en el pasado lo desconozco por completo. No puedo opinar.

De lo que si opino es en relación a esta noticia. Se detecta una discriminación en el uso del euskera (lengua oficial en Navarra), los grupos parlamentarios (Geroa Bai y Bildu) preguntan en pleno. Y la Consejera les da la razón, pide disculpas y transmite que no va a volver a suceder.

¿Qué quieres...un harakiri a la japonesa?
ehizabai #14 ehizabai *
#13 Te lo he dicho, que arreglen el problema y se dejen de disculpas.
Me la sudan las disculpas. ¿Van a hacer algo al respecto? Por la trayectoria (yo sí la conozco y puedo opinar) es evidente que no.
Pues que se metan las disculpas por el culo.
No entiendo qué le ves de bueno a la disculpa, si se persiste en la acción que ha oroginado la necesidad de disculpa.
enriquefriki #15 enriquefriki
#14 En cierta ocasión se encontraron un burro y un tigre

El burro le dijo al tigre:
– «El pasto es azul».
El tigre respondió:
– «No, el pasto es verde».
La discusión se calentó, y los dos decidieron someterlo a un arbitraje, y para ello concurrieron ante el león, el Rey de la Selva.
Ya antes de llegar al claro del bosque, donde el león estaba sentado en su trono, el burro empezó a gritar:
– «Su Alteza, ¿es cierto que el pasto es azul?».
El león respondió:
– «Cierto, el pasto es azul».
El burro…   » ver todo el comentario
ehizabai #16 ehizabai *
#15 Uy, que valiente e inteligente eres como para perder el tiempo discutiendo con un burro.
Discúlpame si te he hecho perder el tiempo. Seguiré haciendo perderte el tiempo, pero me disculparé, y asunto resuelto.
Enfin.
#20 Tailgunner
#16 te has comido un pekeñoak zaskoak, eh? xD
ehizabai #21 ehizabai *
#20 Te das bastante más importancia que la que tienes.
Qué zasca va a ser, si lo he escrito yo, y tú me reconoces que os retrato bien.
Lo tuyo es de chiste.
JackNorte #17 JackNorte *
Cuando en la actualidad la diferencia entre idiomas es darle un click y traducir y copy y paste y traducir en deepl, el problema no es linguistico ni de medios ni de incapacidad , es un problema de no querer dando un servicio cuando no tiene costes en una lengua oficial.
(He puesto algunas palabras en ingles porque eso no molesta)
No es una discusion o debate entre que deben hacer o no , es entre que se esta haciendo teniendo opciones mejores.
Incluso en los examenes de acceso cuando…   » ver todo el comentario
enriquefriki #3 enriquefriki
En cualquier caso esta es una gran diferencia (de trato) entre la crisis de los cribados por ejemplo.

Te equivocas? Pues una de dos...o pides disculpas o dimites.
ehizabai #4 ehizabai
#3 Porque lo de arreglar el fallo ni se contempla...
Se piden disculpas, y el mes que viene otra. Y se vuelven a pedir. Y otra, y otra, y otra...
ehizabai #19 ehizabai
#18 Es que os conozco bien. La pereza intelectual que os es tan representativa no os da para más.
El_Tio_Istvan #1 El_Tio_Istvan *
Como dice Beritxu Nosellas: "Txakurra! Guau, guau! "
ehizabai #2 ehizabai
Una más.

Pero oye, igualdad, mucha igualdad. En castellano, eso sí. Y el que proteste, es que es un nazi racista seguidor de Sabinito.
#18 Tailgunner
#2 exacatamente, tú mismo lo has dicho: nazi racista seguidor de sabinito, no lo habría descrito mejor.
