López afea la reunión de Ayuso con Embajada de Israel en una semana en la que se ha visto la "soledad de Netanyahu"

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha aplaudido este sábado que "el pueblo de Madrid" esté con Palestina y ha afeado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se haya reunido con la Embajada de Israel en una semana en la que "la Asamblea de Naciones Unidas se ha centrado en rechazar el Genocidio" en Gaza y en la que se ha visto "la soledad" del ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
| etiquetas: lópez , reunión , ayuso , embajada de israel , soledad de netanyahu
Quién es quién en el lobby sionista en España
www.meneame.net/story/quien-quien-lobby-sionista-espana
Normal que para esos mismos vivamos en una "dictadura" y que nuestro presidente, escogido con todas las garantías democráticas sea un "golpista".
Mucho cuidado con la neolengua, que es capaz de cargarse estructuras neuronales y de hacerte dudar absolutamente de todo si no se tienen las cosas claras.
Supongo que Ayuso no se habrá quedado quieta viendo cómo su pareja se forra, ella también tendrá que sacar provecho de alguna manera.
Y además tiene que tomar importantes decisiones en el gobierno de la CAM para favorecer a los inversores inmobiliarios.