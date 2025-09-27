edición general
12 meneos
8 clics
López afea la reunión de Ayuso con Embajada de Israel en una semana en la que se ha visto la "soledad de Netanyahu"

López afea la reunión de Ayuso con Embajada de Israel en una semana en la que se ha visto la "soledad de Netanyahu"

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha aplaudido este sábado que "el pueblo de Madrid" esté con Palestina y ha afeado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se haya reunido con la Embajada de Israel en una semana en la que "la Asamblea de Naciones Unidas se ha centrado en rechazar el Genocidio" en Gaza y en la que se ha visto "la soledad" del ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

| etiquetas: lópez , reunión , ayuso , embajada de israel , soledad de netanyahu
11 1 0 K 141 politica
10 comentarios
11 1 0 K 141 politica
Comentarios destacados:    
pepel #3 pepel
También se ha visto la soledad del PP Junts, ofendido y VOX, con alternativas ideológicas nuevas.
0 K 20
#2 Marisadoro
Relacionada...
Quién es quién en el lobby sionista en España
www.meneame.net/story/quien-quien-lobby-sionista-espana
0 K 13
#9 luckyy
Eres un puto imbécil1 Hay que ser hdp para decir y defender a esos asesinos. Ayuso seguro que ha ido a por alguna paguita del lobbi sionista
0 K 9
Sandilo #1 Sandilo
La obsesión de PSOE con Israel es pasmosa. Como si no hubiese problemas en España por los que preocuparse.
9 K -62
#4 laruladelnorte
#1 Problemas y asesinar civiles no son comparables,pero bueno,bien lo sabes.
4 K 70
OCLuis #5 OCLuis *
#1 Es lo que tienen los genocidios en los que masacran indiscriminadamente a hombres, mujeres, niños y demás gente vulnerable, que para algunos son solo eso, un "problema".

Normal que para esos mismos vivamos en una "dictadura" y que nuestro presidente, escogido con todas las garantías democráticas sea un "golpista".

Mucho cuidado con la neolengua, que es capaz de cargarse estructuras neuronales y de hacerte dudar absolutamente de todo si no se tienen las cosas claras.
2 K 41
dark_soul #6 dark_soul
#1 a mí tampoco me gusta que maten a mujeres, niños y ancianos. Pero total... Tuvimos la oportunidad de bajar la jornada laboral para beneficiar a los trabajadores de este país y se voto en contra por qué patatas
1 K 23
#7 Klamp *
#1 la obsesión de ayuso de matar gente inocente es pasmosa. Como si no hubiera a problemas en Madrid de Los preocuparse.
0 K 8
calde #8 calde
#1 Sí, además es entendible que Ayuso tenga más cosas en qué pensar que el tema del genocidio. Por ejemplo en ese negociete de su pareja alquilando infraviviendas de manera ilegal.

Supongo que Ayuso no se habrá quedado quieta viendo cómo su pareja se forra, ella también tendrá que sacar provecho de alguna manera.

Y además tiene que tomar importantes decisiones en el gobierno de la CAM para favorecer a los inversores inmobiliarios.
0 K 11
#10 Barriales
#1 con Israel, no, con los asesinos y genocidas. Y sobre todo con los lameculos que los defienden.
1 K 24

menéame