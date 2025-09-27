López afea la reunión de Ayuso con Embajada de Israel en una semana en la que se ha visto la "soledad de Netanyahu"

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha aplaudido este sábado que "el pueblo de Madrid" esté con Palestina y ha afeado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se haya reunido con la Embajada de Israel en una semana en la que "la Asamblea de Naciones Unidas se ha centrado en rechazar el Genocidio" en Gaza y en la que se ha visto "la soledad" del ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.