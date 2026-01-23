Londres critica a Trump por su postura sobre Afganistán

Donald Trump "se equivocó" al minimizar el papel de las tropas de la OTAN en Afganistán, dijo este viernes (23.01.2026) un portavoz de la residencia oficial británica de Downing Street, después de que el presidente estadounidense afirmase que sus aliados se mantuvieron alejados de la primera línea del conflicto. La fuente oficial criticó las afirmaciones de Trump y recalcó que los militares británicos habían servido junto a Estados Unidos y otros países de la OTAN en "operaciones de combate sostenidas".