Logro del activismo: cierra el polémico Miami Seaquarium tras años de denuncias por maltrato animal

El Miami Seaquarium cerró definitivamente sus puertas esta semana tras siete décadas de operación, marcando el fin de uno de los acuarios más emblemáticos y polémicos de Estados Unidos.

