Lockheed SR-71 Blackbird: Velocidad Pura

Lockheed SR-71 Blackbird: Velocidad Pura

El SR-71, así es como debería ser un avión: feo cuando está posado en tierra, gotea aceite como un colador, pero cuando se pone a Mach 1 las juntas se dilatan, se seca, se apoya en el viento y vuela como alma que lleva el diablo…lo llevé hasta el límite, a ciento veintiocho mil pies. Solo es feliz a alta velocidad, su lugar no está aquí en tierra…que forma más triste de morir quedándose parado esperando…

| etiquetas: lockheed , sr-71 , blackbird , velocidad , aviones
7 comentarios
DORO.C #1 DORO.C
Hay SR-71, hay meneo :-D
DORO.C #2 DORO.C *
En realidad goteaba combustible.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Es que estaba hecho para ir a MACH 3, lo que implicaba que se calentaba, dilataba y ya no perdía .. en tierra se arrugaba.

Y creo que el procedimiento de depegue era la leche, no podía despegar cargado a tope, luego tenía que repostar y acelerar como un bestia.
DORO.C #4 DORO.C *
#3 Sí, era debido a la dilatación del titanio. Del titanio que le compraron a los soviéticos de amagado para no dar pistas de su tecnología. xD
Estoeslaostia #5 Estoeslaostia
#4 esa historia está muy chula.
YoSoyTuPadre #7 YoSoyTuPadre *
#4 Es curiosa la historia como la cuentan los vencedores obviando partes importantes :roll:

A) Es cierto que EEUU "engañó" a la URSS para comprar grandes cantidades de rutilo, que no de titanio, del que se obtenía el titanio, pero el rutilo se usa para la fabricación de hornos y maquinaria civil, y se exportaban varias toneladas al año a empresas occidentales civiles. El mérito estuvo en crear una red de empresas civiles fantasmas para conseguir las cantidades necesarias

B)…  media   » ver todo el comentario
kumo #6 kumo
Tiene un curioso mecanismo de fotografía que adecuaba la velocidad del rollo a la relativa del avión sobre el suelo, para que las fotos no saliesen movidas por la velocidad.

Otro dato random es que iba siempre con postquemador y que Kelly Johnson era el corazón y cerebro tras Skunkworks que es quien saca la mayoría de proyectos secretos de este tipo.
