Lockheed SR-71 Blackbird: Velocidad Pura

El SR-71, así es como debería ser un avión: feo cuando está posado en tierra, gotea aceite como un colador, pero cuando se pone a Mach 1 las juntas se dilatan, se seca, se apoya en el viento y vuela como alma que lleva el diablo…lo llevé hasta el límite, a ciento veintiocho mil pies. Solo es feliz a alta velocidad, su lugar no está aquí en tierra…que forma más triste de morir quedándose parado esperando…
Es que estaba hecho para ir a MACH 3, lo que implicaba que se calentaba, dilataba y ya no perdía .. en tierra se arrugaba.
Y creo que el procedimiento de depegue era la leche, no podía despegar cargado a tope, luego tenía que repostar y acelerar como un bestia.
A) Es cierto que EEUU "engañó" a la URSS para comprar grandes cantidades de rutilo, que no de titanio, del que se obtenía el titanio, pero el rutilo se usa para la fabricación de hornos y maquinaria civil, y se exportaban varias toneladas al año a empresas occidentales civiles. El mérito estuvo en crear una red de empresas civiles fantasmas para conseguir las cantidades necesarias
Otro dato random es que iba siempre con postquemador y que Kelly Johnson era el corazón y cerebro tras Skunkworks que es quien saca la mayoría de proyectos secretos de este tipo.