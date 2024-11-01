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Localizan con vida a Nelson Jesús, desaparecido desde enero en Fuengirola: "un viaje en busca de trabajo lo llevó a un barco pesquero"

Localizan con vida a Nelson Jesús, desaparecido desde enero en Fuengirola: "un viaje en busca de trabajo lo llevó a un barco pesquero"

Un rayo de esperanza ha iluminado la vida de Nancy, madre de Nelson Jesús, un hombre de 38 años que se esfumó en enero en Fuengirola. Hace unos días, Nancy lanzó un emotivo llamado de auxilio para hallar a su hijo, y después de cuatro largos meses, ha descubierto que había embarcado en un barco pesquero en busca de trabajo, sin su teléfono móvil y con la triste sensación de que «no le importaba a nadie». La madre, visiblemente agradecida por la solidaridad de la comunidad, ha logrado realizar una videollamada con él y ahora espera su regreso...

| etiquetas: nelson jesús , desaparecido , fuengirola , pesquero
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5 comentarios
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Fedorito #3 Fedorito *
Editado.
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reithor #4 reithor
Neson Jesús, híbrido entre corsario y profeta, a los tres meses resucitó.
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#5 surco *
A ver, que seguro que andaba depre, o lo que fuere. Ahora bien, nadie ha valorado darle una hostia a Nelson Jesús a mano abierta. Cabron! Por muy mal que te lleves con tu vieja, le dejas una nota. No me busques, que te den. Me voy en un barco y le llamo libertad. O lo quecte salga de los cojones.
Pero no la tienes 4 meses angustiada con la policía buscándote, ....angelito, Nelson Jesús
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Fumanchu #1 Fumanchu
Me alegro mucho que le hayan encontrado, y que el chico en vez de quitarse la vida se enrolase en un barco.
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Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
#1 hombre de 38 años

Pues sí.
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menéame