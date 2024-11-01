Localizan con vida a Nelson Jesús, desaparecido desde enero en Fuengirola: "un viaje en busca de trabajo lo llevó a un barco pesquero"

Un rayo de esperanza ha iluminado la vida de Nancy, madre de Nelson Jesús, un hombre de 38 años que se esfumó en enero en Fuengirola. Hace unos días, Nancy lanzó un emotivo llamado de auxilio para hallar a su hijo, y después de cuatro largos meses, ha descubierto que había embarcado en un barco pesquero en busca de trabajo, sin su teléfono móvil y con la triste sensación de que «no le importaba a nadie». La madre, visiblemente agradecida por la solidaridad de la comunidad, ha logrado realizar una videollamada con él y ahora espera su regreso...