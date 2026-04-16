Localizados nueve cuerpos más en la fosa común de la Lloba, en Castrillón

La exhumación de la fosa de la Lloba, en Castrillón, ha permitido localizar restos de otras nueve personas en un segundo tramo de la trinchera lo que eleva a 16 el número total de víctimas recuperadas y se han documentado impactos de bala, aplastamientos y graves dificultades de conservación, que responden tanto a la violencia extrema de los enterramientos como a la acidez del terreno. Según ha explicado el catedrático y director del Grupo Arqueos de la Universidad de Oviedo, Avelino Gutiérrez, que realiza las labores de exhumación impulsadas.