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Localizados nueve cuerpos más en la fosa común de la Lloba, en Castrillón

Localizados nueve cuerpos más en la fosa común de la Lloba, en Castrillón

La exhumación de la fosa de la Lloba, en Castrillón, ha permitido localizar restos de otras nueve personas en un segundo tramo de la trinchera lo que eleva a 16 el número total de víctimas recuperadas y se han documentado impactos de bala, aplastamientos y graves dificultades de conservación, que responden tanto a la violencia extrema de los enterramientos como a la acidez del terreno. Según ha explicado el catedrático y director del Grupo Arqueos de la Universidad de Oviedo, Avelino Gutiérrez, que realiza las labores de exhumación impulsadas.

| etiquetas: cuerpos , exhumación , la lloba
11 3 0 K 123 actualidad
1 comentarios
11 3 0 K 123 actualidad
#1 Albarkas
Lo que me llama la atención de este caso es el ensañamiento. En otras fosas se ve a los muertos con sus tiros y demás, pero aquí les chafaron con piedras los huesos. Espero que por lo menos esa pobre gente ya estuviese muerta.
Un abrazo a sus familias.
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menéame