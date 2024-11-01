edición general
Los lobos ibéricos tendrían una naturaleza única resultado de la hibridación con perros en el pasado

Una nueva investigación internacional liderada por la Estación Biológica de Doñana – CSIC revela que los lobos ibéricos conservan un pequeño pero significativo legado genético de antiguos encuentros con perros, que podría contribuir a definir sus rasgos característicos y de su sistema inmunológico y comportamiento. Este innovador estudio, publicado en Molecular Ecology, demuestra cómo estos lobos han mantenido su singularidad genética a pesar de miles de años de coexistencia con perros domésticos en la Península Ibérica.

3 comentarios
#1 Tunguska08Chelyabinsk13
Los mascotistas destruyendo la naturaleza desde que el mundo es mundo. :ffu:
#2 j-light
#1 Lo ibérico mezclándose con lo que aparezca por el horizonte, que diría otro
#3 Tunguska08Chelyabinsk13
#2 El ibérico mezclándose con los tontos del pueblo, que son los que se domestican.

Pero si, siguiendo tu tono jocoso, también 'nosotros' hicimos desaparecer a los neardentales, con muerte (de la especie) por kiki.
