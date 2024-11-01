Lo imposible

¿Hasta cuándo van a abusar de la resistencia de los materiales de la democracia? Confieso que cuando hablo con mis amistades les confío mi deseo de que dimita, ya, que dimita y que pierda las elecciones con claridad, que ocupen los cargos de una puta vez porque estoy a empezando a comprender todo esto de la salud mental (o física, que es lo mismo). Iba a decir el PP, pero es la Parca MAR y la humanoide colgada de sus hilos quien ha diseñado una de las operaciones más viles que haya conocido la política española; estos discípulos de Steve Bannon
| etiquetas: ayuso , feijóo , sánchez , ultraderecha , odio
Es la hostia esa gente tan católica de los MAGA / el que pueda hacer que haga que tanto se te divorcian 4 veces como se quedan preñadas y abortan sin estar casadas, te explican como grab 'em by the pussy o les descerrajan tiros a gente desarmada. Gente pía, llena de misericordia. Menos mal que están ellos como guardianes de la moral para decirles a los demás lo que tienen que hacer.
De acabar en el infierno ese, en el que ni ella cree