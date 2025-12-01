Lo de las izquierdas

La izquierda a la izquierda del PSOE solo tenía una función. Dar forma política al movimiento cívico de 2011. No lo consiguió. Al parecer, tenía otra agenda. Fruto de esa agenda política, autónoma de todo salvo de la política, surgieron varias divisiones internas. En las últimas elecciones generales, una parte de ellas apostó por un evento –Sumar– que intentó suplir las dificultades de las izquierdas cuando pierden el asidero de una minoría cívica llamativa. El evento funcionó. Es decir, se consiguió lo suficiente como para garantizar la...