Lo de las izquierdas

La izquierda a la izquierda del PSOE solo tenía una función. Dar forma política al movimiento cívico de 2011. No lo consiguió. Al parecer, tenía otra agenda. Fruto de esa agenda política, autónoma de todo salvo de la política, surgieron varias divisiones internas. En las últimas elecciones generales, una parte de ellas apostó por un evento –Sumar– que intentó suplir las dificultades de las izquierdas cuando pierden el asidero de una minoría cívica llamativa. El evento funcionó. Es decir, se consiguió lo suficiente como para garantizar la...

#3 Almirantecaraculo
La culpa es de la izquierda que la visten como puta. La izquierda, ya sea por el empuje de podemos, sumar, o las izquierdas nacionalistas han ido conteniendo la derechización de la sociedad. Mejorando condiciones a los obreros o manteniendo incluso mejorando el escudo social. Y mientras, la derecha no ha propuesto más que odio y rebuznos.
Pero claro, cuando el médico te dice de dejar de fumar, de perder peso, de usar protector solar, ya no mola.
Cuando es más fácil especular con la vivienda heredada que pedirle un aumento al jefe. Entonces se vota a la derecha y buscan justificarse.
Si un obrero busca en la derecha la respuesta, es un esquirol.
#2 Morcillo
La política de este país da asco
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Originalidad Española. Tras elecciones, el evento desapareció, y se volvió al usual estado gruñón y escisión, propio de la tradición de las izquierdas desde los 70: implantación dispersa, agenda dispersa, problemas, incluso pugnas, en el liderato, lideratos illuminatis, idea de pureza, de identidad incólume, como patrimonio y razón. En ese limbo autónomo, denominado política, siguen los diversos grupos desprovistos de evento, que no está claro que se reedite de alguna forma –el añorado Jaime Miquel, por cierto, tenía un plan al respecto, un evento que, cabe suponer, ya no existe–.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
cae mal, y ya no es que tengan razon o no segun que caso, han conseguido que caigan mal, hasta que no haya un cambio generacional y se den cuenta que eso no funciono...es tan solo ver los estertores de la guardia que debe desaparecer para que al menos los que vengan detras tengan alguna oportunidad
