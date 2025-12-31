Lluvias de récord en Castellón: estos son los municipios que han recogido más de 1.000 litros en 2025  

Las lluvias de los últimos días han supuesto el remate de un año marcado por las abundantes precipitaciones en prácticamente todas las zonas de Castellón. Los embalses cierran el 2025 con las mejores cifras desde 2018, con un porcentaje del 55,72%, el más elevado de toda la zona controlada por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Supone una mejora de dos puntos respecto al final de 2024, y que marca la diferencia sobre el 2023, cuando apenas hubo un 32,22%.