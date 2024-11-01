·
7
meneos
68
clics
Las lluvias están teniendo otro efecto en Andalucía: playas destruidas e inutilizables ahora que empieza la temporada
37,9 millones de visitantes y más de 30 mil millones de euros dependen de una costa que se erosiona: Andalucía tiene un problema.
|
etiquetas
:
lluvias
,
andalucía
,
playas
,
destruidas
,
inutilizables
6
1
0
K
80
actualidad
7 comentarios
#5
pitercio
¿Inutilizables para qué? ¿Han dejado de ser frontera geográfica?
1
K
26
#6
sat
Inutilizables para el turismo invasivo les ha faltado decir. Yo paseo cada día por la playa y las gaviotas y demás fauna costera está encantada.
0
K
11
#3
borteixo
Insultante
0
K
10
#1
sorrillo
¿La temporada de esquí?
0
K
10
#2
Barriales
#1
cojonuda. Los ladrones estan haciendo el agosto en Sierra Nevada.
0
K
8
#4
Barriales
Que sigan construyendo en el borde del mar y aire cota prácticamente cero.
0
K
8
#7
CharlesBrowson
Un desastre, asi que mejor que se difunda lo maximo para que la gente de fuera no se lleve un chasco en semana santa ni en verano...el horror!
0
K
8
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
