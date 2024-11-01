edición general
Las lluvias están teniendo otro efecto en Andalucía: playas destruidas e inutilizables ahora que empieza la temporada

37,9 millones de visitantes y más de 30 mil millones de euros dependen de una costa que se erosiona: Andalucía tiene un problema.

pitercio #5 pitercio
¿Inutilizables para qué? ¿Han dejado de ser frontera geográfica?

sat #6 sat
Inutilizables para el turismo invasivo les ha faltado decir. Yo paseo cada día por la playa y las gaviotas y demás fauna costera está encantada.

borteixo #3 borteixo
Insultante

sorrillo #1 sorrillo
¿La temporada de esquí?

#2 Barriales
#1 cojonuda. Los ladrones estan haciendo el agosto en Sierra Nevada.

#4 Barriales
Que sigan construyendo en el borde del mar y aire cota prácticamente cero.

CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Un desastre, asi que mejor que se difunda lo maximo para que la gente de fuera no se lleve un chasco en semana santa ni en verano...el horror! :troll:


