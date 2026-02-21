Las lluvias convierten las presas de toda España en baterías que tiran el precio de la luz

El megavatio hora no había estado tan barato en estas fechas en los últimos cinco años, aunque se espera que suba de nuevo tras la primavera. Desde principios de enero a mediados de febrero el agua parecía no dejar de caer sobre España salvo en pequeños respiros puntuales que casi producían asombro allí donde se daban. Mientras, por toda España hubo un fenómeno, en cierto modo, aún más sorprendente: agua que en lugar de caer, subía. Lo hacía, además, para generar la electricidad más barata de los últimos cinco años gracias a las centrales
Y los fascistas no nos mentirían.
Es una chorrada, pero no se puede cometer semejante error en un titular
Comparar las presas con baterías no es el mejor símil del mundo (más bien es un símil de mierda) ... pero sí son cosas capaces de almacenar energía (en este caso potencial, del agua) que luego se puede transformar en electricidad. Pero como están de moda las baterías y la IA .. hay que dejarlas caer incluso en un reportaje sobra la matanza del gorrino en Candelario.
www.cambioenergetico.com/blog/bateria-gravedad/
Las presas son baterías. Acumulas agua y cuando la liberas generas energía.