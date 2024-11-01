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Llevo una década cubriendo a Trump. En la cena de los corresponsales de la Casa Blanca, sentí la oscuridad de forma visceral

Llevo una década cubriendo a Trump. En la cena de los corresponsales de la Casa Blanca, sentí la oscuridad de forma visceral

Hombres de esmoquin y mujeres con vestido se lanzaron bajo las mesas; parecía una escena de una película de Hollywood, pero ahora me estaba pasando a mí

| etiquetas: casa blanca , trump , violència , tiroteo
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4 comentarios
10 0 0 K 135 actualidad
#1 Leclercia_adecarboxylata
Y en las imágenes del ataque se les ve a invitados gritando U.S.A. Qué obsesión más enfermiza tiene esta gente por la patria.

Se cae un árbol en el parque. ¡U.S.A!
Te salen bien los macarrones. ¡U.S.A!

Imaginad que hicieramos aquí lo mismo y gritásemos "España!" con cada mísera cosa.

Por otro lado, en este popurrí de pensamientos, no es curioso que todo esto ocurra justo ahora que estaban surgiendo rumores por parte de ex-partidarios de que el anterior intento de asesinato podía ser falso?
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Veelicus #2 Veelicus
#1 No tengo claro que los que decian U.S.A! entre gritos fuesen americanos, posiblemente fuera gente de VOX invitada.
<sarcasm off>
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#4 mosquis
#1 La Homerización de su sociedad.

Mosquis.
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Otros periodistas no sintieron peligrar su vida:  media
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menéame