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Llevo una década cubriendo a Trump. En la cena de los corresponsales de la Casa Blanca, sentí la oscuridad de forma visceral
Hombres de esmoquin y mujeres con vestido se lanzaron bajo las mesas; parecía una escena de una película de Hollywood, pero ahora me estaba pasando a mí
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violència
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#1
Leclercia_adecarboxylata
Y en las imágenes del ataque se les ve a invitados gritando U.S.A. Qué obsesión más enfermiza tiene esta gente por la patria.
Se cae un árbol en el parque. ¡U.S.A!
Te salen bien los macarrones. ¡U.S.A!
Imaginad que hicieramos aquí lo mismo y gritásemos "España!" con cada mísera cosa.
Por otro lado, en este popurrí de pensamientos, no es curioso que todo esto ocurra justo ahora que estaban surgiendo rumores por parte de ex-partidarios de que el anterior intento de asesinato podía ser falso?
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#2
Veelicus
#1
No tengo claro que los que decian U.S.A! entre gritos fuesen americanos, posiblemente fuera gente de VOX invitada.
<sarcasm off>
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#4
mosquis
#1
La Homerización de su sociedad.
Mosquis.
0
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9
#3
MiguelDeUnamano
Otros
periodistas
no sintieron peligrar su vida:
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Se cae un árbol en el parque. ¡U.S.A!
Te salen bien los macarrones. ¡U.S.A!
Imaginad que hicieramos aquí lo mismo y gritásemos "España!" con cada mísera cosa.
Por otro lado, en este popurrí de pensamientos, no es curioso que todo esto ocurra justo ahora que estaban surgiendo rumores por parte de ex-partidarios de que el anterior intento de asesinato podía ser falso?
<sarcasm off>
Mosquis.