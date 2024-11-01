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Llevamos toda la vida hablando de los "tiempos inmemoriales" como si fuese un pasado remoto. Pues es un año concreto
Lo habrás escuchado mil veces. Alguien está hablando de una costumbre, una tradición, un hábito muy arraigado y de repente, para subrayar esa idea, asegura...
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#1
Fumanchu
La mayoria de las tradiciones suelen durar 50 años, después se cambian se readaptan o lo que sea porque la sociedad cambia, por ejemplo en mi pueblo se enterraban gallos con la cabeza por fuera y los mozos a caballo con un palo tenian que quitarsela, una especie de polo, hoy día es una tradición olvidada para la población casi incluso para quien la vivió.
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#2
pcmaster
#1
Si no fuera una tradición olvidada se consideraría maltrato animal y se prohibiría.
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#4
Cuñado
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#2
En España siguen existiendo espectáculos aún más sádicos y macabros que son considerados arte por muchos descerebrados. La fiesta nacional, lo llaman algunos.
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#5
Fumanchu
#2
También las matanzas se consideran por algunos maltrato animal y a mi me parece una de las mejores tradiciones para prevenirlo, matar con tus manos a un animal que has criado tu no es tan fácil como comprar carne envasada, y si embargo hemos preferido el desprecio al animal, si no lo veo no soy participe es como se comporta la sociedad actual.
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#3
Lusco2
*
#1
Puedes olvidar todo, pero si lo pones por escrito en un texto sagrado se quedará para siempre, los musulmanes y judíos degollarán siempre a los bichos con el corazón latiendo hasta que se desangren
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