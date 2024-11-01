¿Por qué llevamos más de medio siglo sin pisar la Luna? Una nueva carrera espacial está en marcha

Más de 50 años después de lanzamiento del Apolo 17, la misión Artemis II ha marcado los pasos del regreso a la exploración lunar. ¿Por qué hemos tardado tanto en volver a enviar misiones tripuladas al satélite terrestre?
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Aquellas misiones Apollo fueron un rollo propagandista de los Americanos para marcarse el paquete, pero fue un enredo.
No tiene ninguna explicación que toda aquella tecnología fuera mucho menor que la actual y casualmente cuando terminaron las misiones lo destruyeron todo
Eso no se lo cree nadie.
Había mucha prisa por marcar un hito ante los Rusos que habían conseguido ser primeros en absolutamente todos los logros espaciales delante de los Americanos, por eso montaron este rollo con Hollywood para hacer creer que habían ido.
Lo que si es cierto es que mandaron trastos y han mandado trastos.
Lo de lo humanos como mínimo es dudoso.
Claro que sí.
Aparte, dejaron un espejo que múltiples países han podido comprobar con lásers desde la tierra.
#1
mira ahora qué bien se llevan Rusia y eeuu
Era una afrenta para los Americanos los Rusos ya tenían el prestigio ganado.
Enfin. No hay más ciego que el que no quiere ver.
El planteamiento es simplemente absurdo.
La propaganda Yankee ya había publicado los relatos miles de veces, aunque fueran falsos, se considerarán verdaderos por unanimidad de las informaciones.
Enfin.
Lo que pasa es que las pruebas de que fueron, las pruebas positivas se reducen a unos pocos vídeos, que algunos dicen que fueron rodados en los mismos estudios en que se rodó "2001, una odisea en el espacio".
Dudar es de sabios.
Dudar según qué cosas es de necios, no de sabios.
Pista: dejaron algo que aún se utiliza.
Falso que lo destruyeran todo
Cierto que eres un tremendo ignorante y que no te tapas. Mejor abrías un libro.
Lo más destacado que se reutilizó o evolucionó del Apolo incluye:
Tecnología de Celdas de Combustible: El sistema de celdas de combustible que utilizaba hidrógeno y oxígeno líquidos para generar electricidad y agua potable a bordo fue una tecnología… » ver todo el comentario
Sería arriesgado improvisar esta parte crucial de una misión tan compleja como Artemis.
La misión Artemis estaba destinada a sobrevolar la superficie lunar y probar los sistemas de soporte vital de la cápsula Orion
Lo dice el artículo.
Tus necedades no merecen piedad.
Esa es toda la respuesta al titular en el artículo... National Geographic se está convirtiendo en Xataka.
Eso era una burrada dificil de sostener.
La NASA se centró en estaciones espaciales y transbordadores, que eran proyectos mucho más sostenibles y con un retorno científico y tecnológico mucho mayor.