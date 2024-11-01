edición general
5 meneos
54 clics

¿Por qué llevamos más de medio siglo sin pisar la Luna? Una nueva carrera espacial está en marcha

Más de 50 años después de lanzamiento del Apolo 17, la misión Artemis II ha marcado los pasos del regreso a la exploración lunar. ¿Por qué hemos tardado tanto en volver a enviar misiones tripuladas al satélite terrestre?

| etiquetas: luna , espacio , carrera , artemis ii
5 0 1 K 52 ciencia
30 comentarios
5 0 1 K 52 ciencia
Comentarios destacados:        
Skiner #1 Skiner
Básicamente porque no se ha pisado nunca y se sigue sin hacerlo a día de hoy.
Aquellas misiones Apollo fueron un rollo propagandista de los Americanos para marcarse el paquete, pero fue un enredo.
No tiene ninguna explicación que toda aquella tecnología fuera mucho menor que la actual y casualmente cuando terminaron las misiones lo destruyeron todo ¬¬
Eso no se lo cree nadie.
Había mucha prisa por marcar un hito ante los Rusos que habían conseguido ser primeros en absolutamente todos los logros espaciales delante de los Americanos, por eso montaron este rollo con Hollywood para hacer creer que habían ido.
Lo que si es cierto es que mandaron trastos y han mandado trastos.
Lo de lo humanos como mínimo es dudoso.
11 K -94
ehizabai #4 ehizabai
#1 Y los rusos aceptaron la mentira y el tanto propagandístico y político apuntado por los yankis sin rechistar.

Claro que sí.
9 K 105
#7 Eukherio
#4 Es la parte que nunca les cuadra a los de las conspiraciones, que los rusos, que años antes estaban machacando a los americanos en la carrera espacial de golpe aceptasen sin mayores problemas que los americanos habían llegado a la luna y nunca hiciesen el esfuerzo de probar que era todo mentira.
2 K 33
chatOGT #19 chatOGT *
#4 los rusos analizaron alguna de las piedras traídas y dieron su visto bueno.

Aparte, dejaron un espejo que múltiples países han podido comprobar con lásers desde la tierra.
#1
0 K 11
Aokromes #27 Aokromes
#19 la parte del espejo e incluso las rocas no necesitan un vuelo tripulado, los rusos hicieron ambas cosas con vuelos no tripulados.
0 K 10
Tontolculo #26 Tontolculo
#4 porque están en el ajo :tinfoil:

mira ahora qué bien se llevan Rusia y eeuu
0 K 10
Skiner #10 Skiner *
#4 Tenían poco que rechistar teniendo en cuenta que todos los hitos espaciales previos son de los cosmonautas y de Laika.
Era una afrenta para los Americanos los Rusos ya tenían el prestigio ganado.
2 K 9
ehizabai #13 ehizabai *
#10 Claro, pillas a tu mayor enemigo mintiendo en que ha llegado a la luna antes que tú, y no dices nada, ni desenmascaras la mentira, ni se lo echas en cara. En plena guerra fría, tienes a los yankis cogidos por los huevos, y no lo aprovechas.

Enfin. No hay más ciego que el que no quiere ver.

El planteamiento es simplemente absurdo.
4 K 47
#18 Juantxi *
#13 Era una polémica que tampoco podrían haber ganado los rusos, ¿con qué pruebas?
La propaganda Yankee ya había publicado los relatos miles de veces, aunque fueran falsos, se considerarán verdaderos por unanimidad de las informaciones.
0 K 11
ehizabai #20 ehizabai
#18 Que sí, que los rusos sabedores que los yankis no llegaron a la luna, no dijeron absolutamente nada, por temas de propaganda yanki y relato... Dentro de la propia URSS también. Claro que sí.
Enfin.
1 K 24
chatOGT #21 chatOGT
#10 por qué tenian poco que rechistar??? Si perdieron descaradamente y eso marco el final de esa lucha??? Tenía mucho que ganar y nada que perder. Y efectivamente porque llevaba ganada la primera parte de la carrera le convenía ganar la segunda.
0 K 11
insulabarataria #12 insulabarataria *
#10 y 50 años después nadie ha probado que no fueron. Maravilloso, la conspiración improbable... Yo afirmo que la Luna está hecha que queso.
0 K 10
#17 Juantxi
#12 La prueba de hechos negativos, de que no fueron a la Luna, no deja de ser una prueba imposible o diabólica.
Lo que pasa es que las pruebas de que fueron, las pruebas positivas se reducen a unos pocos vídeos, que algunos dicen que fueron rodados en los mismos estudios en que se rodó "2001, una odisea en el espacio".
Dudar es de sabios.
0 K 11
insulabarataria #23 insulabarataria *
#17 no es una prueba diabólica, simplemente hay que probar la conspiración para hacerlo. Y eso ningún negacionista lo ha podido probar en 50 años. Ninguna de las 10.000 personas implicadas en la carrera espacial se ha ido de la lengua.
Dudar según qué cosas es de necios, no de sabios.
0 K 10
#29 diablos_maiq *
#17 ignorar lo que es público y notorio no es de sabios precisamente.
Pista: dejaron algo que aún se utiliza.
0 K 10
lonnegan #6 lonnegan *
#1 Falso que no hayan pisado la Luna
Falso que lo destruyeran todo


Cierto que eres un tremendo ignorante y que no te tapas. Mejor abrías un libro.
4 K 40
Skiner #9 Skiner
#6 Contestar sin el menor argumento y faltando, te descalificas tu sólo.
1 K 18
lonnegan #11 lonnegan *
#9 Aunque el programa Transbordador Espacial (Space Shuttle) se diseñó como una nueva generación de naves reutilizables, heredó diversas tecnologías, componentes y lecciones aprendidas del Programa Apolo para reducir costos y riesgos.
Lo más destacado que se reutilizó o evolucionó del Apolo incluye:

Tecnología de Celdas de Combustible: El sistema de celdas de combustible que utilizaba hidrógeno y oxígeno líquidos para generar electricidad y agua potable a bordo fue una tecnología…   » ver todo el comentario
1 K 27
insulabarataria #15 insulabarataria
#11 a un negacionista de los alunizajes no se le puede convencer con ninguna prueba. Es literalmente imposible. Prefieren afirmar que la gravedad no existe a asumir que les han engañado. Así funciona su creencia, les hace sentir especiales, y ese es un sentimiento difícil de perder.
1 K 21
Skiner #16 Skiner
#11 Estados Unidos no tiene hasta la fecha un aterrizador lunar.
Sería arriesgado improvisar esta parte crucial de una misión tan compleja como Artemis.
La misión Artemis estaba destinada a sobrevolar la superficie lunar y probar los sistemas de soporte vital de la cápsula Orion
Lo dice el artículo.
0 K 7
lonnegan #22 lonnegan
#16 La NASA tiene a Blue Origin desarrollando un aterrizador y a Space X con el concepto todo en 1 de Starship. Improvisiación ninguna Nuevos desarrollos? si
0 K 11
#28 diablos_maiq *
#9 Las necedades no merecen piedad.
Tus necedades no merecen piedad.
0 K 10
Cuñado #2 Cuñado
La explicación es puramente pragmática. Entonces la NASA dejó de considerarlo un gasto necesario. Hoy no hay alternativa posible.

Esa es toda la respuesta al titular en el artículo... National Geographic se está convirtiendo en Xataka.
0 K 9
lonnegan #8 lonnegan
#2 Eso es erróneo. Quienes consideraron eso fueron los políticos. Concretamente la administración Nixon le metió un recorte al presupuesto de la NASA que los dejó temblando.
1 K 25
celyo #25 celyo
#8 de todas maneras, creo recordar que el prgrama espacial tenía como un 4% del pib.

Eso era una burrada dificil de sostener.
1 K 25
Cuñado #30 Cuñado
#8 Con toda la razón. El programa Apolo costó el equivalente a 200.000 millones de dólares de hoy día. Seguir enviando gente a Luna, una vez alcanzados el hito tecnológico y el propagandístico, no tenía ningún sentido.

La NASA se centró en estaciones espaciales y transbordadores, que eran proyectos mucho más sostenibles y con un retorno científico y tecnológico mucho mayor.
0 K 9
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Porque no dispone de recursos que puedan ser explotados.
0 K 10
Alakrán_ #5 Alakrán_
Por qué es una estupidez cuando pueden mandar todas las sondas que quieras. Las primeras veces fue un hito histórico, a partir de ahí poco sentido tiene.
2 K 28
Jointhouse_Blues #14 Jointhouse_Blues
Pero mira que os gusta perder el tiempo discutiendo con un troll tan obvio, eh.
0 K 10
xyria #24 xyria
«China no puede...» dice el artículo. Espera y verás.
1 K 30

menéame