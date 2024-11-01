·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
3916
clics
Fuerte encontronazo entre Bolaños y el presidente del Senado: "Se demuestra que PP y Vox son uno"
2761
clics
Eurostat: distribución de la población por tipo de vivienda (casa, piso u otro) entre los países de la UE 2024 [EN]
2487
clics
Tragedia en Los Gigantes: cuatros fallecidos, un desaparecido y varios heridos por el fuerte oleaje
2452
clics
Descubiertas capacidades wifi no declaradas en balizas V-16. Permiten modificar el firmware y alterar su funcionamiento
2806
clics
Esta fue la secuencia de las deliberaciones del tribunal que condenó al fiscal general del Estado
más votadas
402
El escándalo de Torrejón golpea la gran apuesta por la privatización sanitaria del PP de los últimos 30 años
318
España se queda sola en Europa con su oposición a los campos de deportación de migrantes que impulsa Meloni
450
Mónica García apuesta por una nueva ley que acabe con la gestión privada de centros públicos: "Torrejón es un aprendiz de Quirón"
284
Todas las denuncias de Audita Sanidad contra el Gobierno de Ayuso desde 2019
424
El escándalo de Ribera Salud y los negocios de la pareja de Ayuso extienden las sospechas sobre la sanidad en Madrid
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
109
clics
Llevamos años escuchando que lavarse demasiado el pelo provoca que se te caiga. Es exactamente al revés
Entrar a la ducha, lavarse la cabeza y al mirar a las manos o al suelo encontrarse una maraña de pelos
|
etiquetas
:
pelo
,
calvicie
,
alopecia
,
caída
4
0
1
K
36
ciencia
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
1
K
36
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Don_Pixote
"En este caso hay estudios interesantes en ratones donde
extractos de brócoli
o fitoestrógenos de soja modulan el crecimiento capilar."
Ahora entiendo la moda de los pelobrocoli
1
K
19
#2
woody_alien
Entrar a la ducha, lavarse la cabeza y al mirar a las manos o al suelo encontrarse una maraña de pelos
No sé, soy calvo.
0
K
13
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ahora entiendo la moda de los pelobrocoli
No sé, soy calvo.