edición general
5 meneos
57 clics
Llegando al lugar del crimen antes que la policía | Nightcrawler

Llegando al lugar del crimen antes que la policía | Nightcrawler  

Tras ser testigo de un accidente, Lou Bloom (Jake Gyllenhaal), un apasionado joven que no consigue encontrar empleo, descubre como forma de ganar dinero el mundo del periodismo criminalista en la peligrosa ciudad de Los Ángeles. Su trabajo es llegar al escenario de crímenes o accidentes y fotografiar lo sucedido para venderlos al mejor postor.

| etiquetas: nightcrawler , jake gyllenhaal , dan gilroy
5 0 0 K 86 Escenakas
5 comentarios
5 0 0 K 86 Escenakas
emmett_brown #1 emmett_brown
Esta pelicula la tuve en mi lista de pendientes, pero el día que la vi me pareció muy "cringe", y muy desagradable la actuación Gyllenhaal.

Una decepción.
0 K 13
#2 cajadecartonmojada *
Papelazo de Gyllenhall en esta peli. Qué mal rollo da.

#1 A mi sin embargo me gustó. Aunque no la calificaría como un peliculón, la vi bastante interesante.
2 K 44
emmett_brown #3 emmett_brown *
#2 Lo respecto. Creo que me esperaba otra cosa...

#0 Positivo sólo porque me encanta este sub. Pero en este caso no conecto con la peli.
1 K 32
Pertinax #4 Pertinax *
#3 Hay gustos para todo. A mi me encantó. No es apta para todas las sensibilidades. No es cine negro, es más oscura que los cojones de un grillo. xD

A ver si encuentro algún clip de Sácame de aquí para la próxima, que, otra que tal
1 K 22
tunic #5 tunic *
Muy buena película, una historia muy buena que engancha con un subtexto de críticas social muy fino. Y no es especialmente gafapasta, de hecho una un lenguaje cinematográfico estándar de Hollywood.

Eso sí, no hay un héroe o alguien con quien identificarte, y eso creo que hay gente a la que le echa para atrás.

Recomendable.

Ahora, si no has visto la peli NO VEAS el vídeo. No te la estropea pero creo que mejor no verlo.
0 K 9

menéame