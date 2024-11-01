Llegando al lugar del crimen antes que la policía | Nightcrawler  

Tras ser testigo de un accidente, Lou Bloom (Jake Gyllenhaal), un apasionado joven que no consigue encontrar empleo, descubre como forma de ganar dinero el mundo del periodismo criminalista en la peligrosa ciudad de Los Ángeles. Su trabajo es llegar al escenario de crímenes o accidentes y fotografiar lo sucedido para venderlos al mejor postor.
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Una decepción.
#1 A mi sin embargo me gustó. Aunque no la calificaría como un peliculón, la vi bastante interesante.
#0 Positivo sólo porque me encanta este sub. Pero en este caso no conecto con la peli.
A ver si encuentro algún clip de Sácame de aquí para la próxima, que, otra que tal
Eso sí, no hay un héroe o alguien con quien identificarte, y eso creo que hay gente a la que le echa para atrás.
Recomendable.
Ahora, si no has visto la peli NO VEAS el vídeo. No te la estropea pero creo que mejor no verlo.