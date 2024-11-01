edición general
Llegan a Madrid los primeros 21 españoles de la Flotilla detenidos en Israel

21 de los 49 españoles de la Flotilla detenidos en Israel ya se encuentran en España, tras llegar a última hora de la tarde al aeropuerto de Barajas. Entre ellos se encuentran el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas, la exalcaldesa Ada Colau y el diputado de Compromís en Les Corts Valencianes Juan Bordera. Pero los tres representantes de Podemos que viajaban en la Flotilla, Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez, se han negado a firmar la extradición, por lo que permanecen en Israel.

#1 laruladelnorte
Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez, se han negado a firmar la extradición, por lo que permanecen en Israel.
Según han explicado fuentes de Podemos, firmar dicho documento implica reconocer una "entrada ilegal" en territorio israelí que "no se ha producido".

Cargar la culpa a los secuestrados de lo que han hecho los secuestradores. :clap:
#3 Antipalancas21
#1 No solamente esas hay bastante mas han venido 21 y son 49 secuestradas por esos asesinos, así que hay mas que no han firmado
#2 almadepato
No fueron detenidos en Israel. Lo fueron en aguas internacionales.
