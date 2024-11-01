Llegan a Madrid los primeros 21 españoles de la Flotilla detenidos en Israel

21 de los 49 españoles de la Flotilla detenidos en Israel ya se encuentran en España, tras llegar a última hora de la tarde al aeropuerto de Barajas. Entre ellos se encuentran el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas, la exalcaldesa Ada Colau y el diputado de Compromís en Les Corts Valencianes Juan Bordera. Pero los tres representantes de Podemos que viajaban en la Flotilla, Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez, se han negado a firmar la extradición, por lo que permanecen en Israel.