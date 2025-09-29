La llegada masiva de colombianos a España está a punto de desencadenar un cambio histórico en la economía y la estructura de la población  

España se ha convertido en los últimos años en una suerte de epicentro de la inmigración casi mundial. El buen momento macroeconómico del país y una política migratoria más laxa, mientras que buena parte de Europa 'cierra sus fronteras', ha llevado a España a convertirse en el destino de cientos de miles de extranjeros. Alrededor de medio millón personas provenientes del exterior ha llegado cada año a España desde 2022. Dentro de esta tendencia hay otra 'subtendencia' aún más sorprendente y que se ha agudizado de forma dramática.