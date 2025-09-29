edición general
14 meneos
194 clics

La llegada masiva de colombianos a España está a punto de desencadenar un cambio histórico en la economía y la estructura de la población  

España se ha convertido en los últimos años en una suerte de epicentro de la inmigración casi mundial. El buen momento macroeconómico del país y una política migratoria más laxa, mientras que buena parte de Europa 'cierra sus fronteras', ha llevado a España a convertirse en el destino de cientos de miles de extranjeros. Alrededor de medio millón personas provenientes del exterior ha llegado cada año a España desde 2022. Dentro de esta tendencia hay otra 'subtendencia' aún más sorprendente y que se ha agudizado de forma dramática.

| etiquetas: migrante , laboral , españa , economía , mercado
11 3 4 K 89 actualidad
17 comentarios
11 3 4 K 89 actualidad
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
Pues no sé dónde se van a meter
3 K 36
#10 Chabelitaenanita
#6 ahí es donde debería entrar la inversión masiva en nueva vivienda... pero no va a suceder
3 K 43
#11 pascuaI
Esta es la inmigración que quieren el PP y Vox: son muy conservadores (en algún momento podrían llegar a votar), cobran poco (viene bien para tirar los salarios hacia abajo) y sólo hablan castellano (así los que se van a Cataluña o Galicia ayudan a reducir el uso de las lenguas de allí).

Lo que no entiendo es que la izquierda, viendo eso, y sabiendo cómo además su llegada masiva afecta a otras cosas en ciudades que no están preparadas para ese volumen, como en la vivienda o el transporte público, aplauden también que se vengan a millones.
2 K 30
Heni #3 Heni *
La inmigración buena según Vox y Ayuso, eso sí, espero que ahora sean ellos los que se los lleven a su casa
3 K 28
Arzak_ #16 Arzak_
Son incontables por las redes sociales sus comentarios y críticas prácticamente desde el minuto cero que pisan suelo español, que huele a sobaco, que aquí no sabemos bailar, que el pan está duro, que el desayuno es una mierda, que no abren los comercios los domingos, que no pueden comprar antibióticos y purgantes sin receta en las farmacias, que las navidades son tristes y apagadas, que no pueden escuchar su música a todo volumen, sin que los vecinos se enfaden y les llamen la policía, que no les gusta que aquí hablamos fuerte y seamos directos, que no encuentran arroz todos los días en cualquier restaurante y además de que esto se va a convertir en Venezuela porque es un gobierno comunista... 8-D
1 K 23
#9 lovetan
requiere tan solo dos años de residencia legal, en comparación con los diez años que se exigen habitualmente a la mayoría de los inmigrantes. Esta política refleja no solo la afinidad cultural, sino también el deseo de integrar a los inmigrantes latinoamericanos en la sociedad española

Lo importante es que voten cuanto antes, porque los nativos no votamos bien.
2 K 21
Yonny #12 Yonny
#9 los inmigrantes residentes NO votan ni en las autonómicas ni en las generales.
1 K 21
#13 pascuaI
#12 En las municipales sí votan, ¿no? Además el comentario al que respondes hace alusión a lo de la "vía rápida" para conseguir la ciudadanía. Me imagino que llegado un punto sí tendrán derecho a votar en cualquier proceso. Vamos, que del millón de latinos que llegó a Madrid desde 2004, no me creo que no haya podido votar ninguno en autonómicas o generales. Ojalá me equivoque.
0 K 7
#14 lovetan
#12 De la notícia y del texto citado: Dos años para obtener la nacionalidad.

Hay días que parece que no escribo con nada de suerte. ¿Es una epidemia de falta de capacidad lectora?

El llamado "principio de piedad" establece que antes de considerar que lo que ha escrito el otro no tiiene sentido, debes considerar los otros posibles sentidos.

Me parece evidente para todo todo el mundo que los no nacionalizados no pueden votar. Por lo tanto, suponer que quién ha escrito no sabe eso, es pasarse de suponedor y quedarse corto de analizador.
1 K 12
andran #17 andran
#9 O que monten un partido político y saquen los suficientes votos para tener cogidos por los güevos a la gentuza que quiera gobernar.
Todo se andará......................
0 K 9
Herumel #4 Herumel
Fuerza de trabajo gratis... Empujándola un país que nació, creció y se hizo potencia a base de emigrantes... o_o
1 K 20
#15 bibubibu
Pues no lo entiendo, miles de personas se mueren de hambre por las calles. Cientos de miles de okupas robando tu casa en cuanto respiras.
El país arruinado y llevado al extremo de parecerse a Sarajevo. Y lo peor de todo, gobiernan los rojos de mierda, wookies, cuyo jefe es el perro de chánchez.

Así que no puede ser verdad todo lo que cuenta esta noticia.
1 K 19
viewer #1 viewer
#0 Ese título.
1 K 13
#2 Chabelitaenanita
#1 Gracias por el aviso, compi
0 K 14
Anfiarao #7 Anfiarao
#2 spam del economista.es para atraer clicks y monetizar las visitas a través de cuentas como chabelitanenanita y serranitomarranito
www.meneame.net/story/petroleo-solo-tiene-ojos-china-crudo-sube-fuerza

Ánimo Vicente, del spam también se sale
www.meneame.net/story/europa-mira-abismo-productividad-francia-convier
0 K 11
#8 BoosterFelix *
Para que luego digáis que el capitalismo y la monarquía son racistas.

Estos de la ultraderecha son tontos: están defendiendo dos antisistemas, el capitalismo y la monarquía, que a través del empobrecimiento, la precarización y la aporofobización de los proletarios vasallos españoles están causando la inmigración mas masiva jamás acontecida en la historia del multiverso.

Cuando seamos la sabana seguiréis votando capitalismo y monarquía.
0 K 10

menéame