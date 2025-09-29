La llegada masiva de colombianos a España está a punto de desencadenar un cambio histórico en la economía y la estructura de la población  

España se ha convertido en los últimos años en una suerte de epicentro de la inmigración casi mundial. El buen momento macroeconómico del país y una política migratoria más laxa, mientras que buena parte de Europa 'cierra sus fronteras', ha llevado a España a convertirse en el destino de cientos de miles de extranjeros. Alrededor de medio millón personas provenientes del exterior ha llegado cada año a España desde 2022. Dentro de esta tendencia hay otra 'subtendencia' aún más sorprendente y que se ha agudizado de forma dramática.
| etiquetas: migrante , laboral , españa , economía , mercado
Lo que no entiendo es que la izquierda, viendo eso, y sabiendo cómo además su llegada masiva afecta a otras cosas en ciudades que no están preparadas para ese volumen, como en la vivienda o el transporte público, aplauden también que se vengan a millones.
efe.com/espana/2025-09-29/ayuso-inmigracion-procedente-paises-hispanos
Lo importante es que voten cuanto antes, porque los nativos no votamos bien.
Hay días que parece que no escribo con nada de suerte. ¿Es una epidemia de falta de capacidad lectora?
El llamado "principio de piedad" establece que antes de considerar que lo que ha escrito el otro no tiiene sentido, debes considerar los otros posibles sentidos.
Me parece evidente para todo todo el mundo que los no nacionalizados no pueden votar. Por lo tanto, suponer que quién ha escrito no sabe eso, es pasarse de suponedor y quedarse corto de analizador.
Todo se andará......................
El país arruinado y llevado al extremo de parecerse a Sarajevo. Y lo peor de todo, gobiernan los rojos de mierda, wookies, cuyo jefe es el perro de chánchez.
Así que no puede ser verdad todo lo que cuenta esta noticia.
www.meneame.net/story/petroleo-solo-tiene-ojos-china-crudo-sube-fuerza
Ánimo Vicente, del spam también se sale
www.meneame.net/story/europa-mira-abismo-productividad-francia-convier
Estos de la ultraderecha son tontos: están defendiendo dos antisistemas, el capitalismo y la monarquía, que a través del empobrecimiento, la precarización y la aporofobización de los proletarios vasallos españoles están causando la inmigración mas masiva jamás acontecida en la historia del multiverso.
Cuando seamos la sabana seguiréis votando capitalismo y monarquía.