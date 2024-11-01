“Te llamaré Francia”: literatura, cuerpo y el necesario debate sobre el trabajo sexual en España

Hay libros que no llegan para entretener sino para incomodar. Te llamaré Francia, de Nancy Huston, traducido con pulso fino por Vivian Lofiego para Galaxia Gutenberg, pertenece a esa estirpe rara que te mira a los ojos para preguntarte qué estás dispuesto a ver. Huston juega con un artificio en apariencia simple: convertir a “Francia” en un nombre propio, un cuerpo narrado, un territorio íntimo. Pero en ese desliz de significados se despliega un tratado literario y político sobre identidad, dominación y deseo.
| etiquetas: te llamaré francia , literatura , nancy huston