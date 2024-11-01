edición general
Llamadas al 911 revelan súplicas desesperadas y trágicos desenlaces durante inundación en Texas

Muchas de las voces son frenéticas y desesperadas. Algunas son firmes y calmadas en medio de un peligro creciente y aterrador, y en algunos casos, un destino ineludible. www.meneame.net/story/inundaciones-texas-funcionarios-condado-kerr-tar

Desde cuándo han importado las vidas en el estado ultraliberal de Texas?
