Lituania declara la emergencia agrícola tras los daños causados por las intensas lluvias en sus cultivos (Eng)

Entre el 50% y el 70% de la cosecha agrícola lituana se ha visto dañada o destruida por las fuertes lluvias de este verano, según informó el miércoles el gobierno, que declaró la emergencia nacional para ayudar a los agricultores. "En muchos lugares, los agricultores no pueden recoger sus cosechas porque los campos están inundados", declaró el gobierno en un comunicado, añadiendo que gran parte de la cosecha restante había perdido calidad.