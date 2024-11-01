edición general
Lista del departamento de interior de los EEUU con los minerales críticos para 2025 (ENG)

El Departamento del Interior, a través del Servicio Geológico de Estados Unidos, publicó el 6 de noviembre la Lista final de Minerales Críticos 2025, que describe 60 minerales vitales para la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos que enfrentan riesgos potenciales debido a la interrupción de las cadenas de suministro.

Es decir, están considerando que la mitad de la tabla periódica puede presentar problemas de suministro, entre ellos se encuentran:
- La plata
- Aluminio
- Cobre
- Litio
- Uranio
Es decir no estamos hablando de materiales exóticos, estamos hablando de que los materiales esenciales para una civilización industrial pueden empezar a tener problemas de suministro.
Bienvenidos al mundo de los límites del crecimiento  media
#2 Creo que tu interpretación no es correcta, por que olvidas el estado de la industria minera tanto en EEUU como en Europa.

Creo que lo están señalando es que necesitan invertir en minería de esos materiales para no necesitar de terceros países poco fiables para obtenerlos.
Necesitan hacerse con el hemisferio occidental, es un tema de Seguridad Nacional :troll:
