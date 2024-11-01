Lisboa: Restaurante israelí que lleva el nombre de una masacre cerrará tras una campaña a favor de Palestina [EN]

Un restaurante de propiedad israelí en Lisboa anunció el martes que cerrará tras una campaña pro palestina en medio del genocidio en Gaza y que llevaba el nombre de la masacre de Tantura.



Su nombre, Tantura, hacía referencia a la aldea palestina de Tantura, lugar de una masacre de palestinos que tuvo lugar en 1948 junto con múltiples masacres en aldeas palestinas por bandas sionistas en un intento de expulsar por la fuerza al menos a 750.000 palestinos de sus hogares y tierras, una tragedia a la que los palestinos se refieren como la Nakba