Lío en el Senado por quién ordenó la operación reforzada de REE tras el apagón

Lío en el Senado por quién ordenó la operación reforzada de REE tras el apagón

La comisión de investigación sobre el apagon se ha convertido en el escenario de una clara discrepancia entre el Gobierno y REE sobre quién ordenó la activación del "modo de operación reforzada" tras el apagón del pasado 28 de abril. El Gobierno ha negado de forma tajante haber dado instrucciones a REE para el "modo reforzado". Así lo ha afirmado Manuel García Hernández, director general del MITECO negando lo declarado por la directora general de Operación de REE, María Sánchez Pérez, la semana pasada en la comisión.

El meollo de la discusión: «Esta operativa (el modo reforzado), si bien aumenta la seguridad del suministro, implica un sobrecosto para los consumidores al programar más grupos de los que resultarían en condiciones normales de mercado, con la consiguiente retribución de una energía que puede ser más cara. No obstante, el director general indicó que este sobrecoste "irá decreciendo a medida que vaya avanzando el año", ya que la entrada de más grupos por demanda de mercado hará menos necesario programarlos por restricciones técnicas.»
El Gobierno ha negado de forma tajante haber dado instrucciones a Red Eléctrica para operar el sistema eléctrico en "modo reforzado". Así lo ha afirmado Manuel García Hernández, director general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), durante su comparecencia en el Senado este jueves.

García Hernández fue categórico al subrayar la autonomía de la compañía, indicando que "la operación del sistema en modo normal,
El Director General, sí quiso diferenciar la situación posterior a la crisis de la ocurrida en los días inmediatamente posteriores al apagón, tras matizar que igual pudo haber una confusión a la hora de interpretar su respuesta a la pregunta de la senadora del Partido Popular. Según explicó, la confusión podría derivar del momento en que se produjo la declaración de crisis de electricidad.

García Hernández confirmó que, al activarse la crisis y haciendo uso de lo previsto en el reglamento
