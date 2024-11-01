Lío en el Senado por quién ordenó la operación reforzada de REE tras el apagón

La comisión de investigación sobre el apagon se ha convertido en el escenario de una clara discrepancia entre el Gobierno y REE sobre quién ordenó la activación del "modo de operación reforzada" tras el apagón del pasado 28 de abril. El Gobierno ha negado de forma tajante haber dado instrucciones a REE para el "modo reforzado". Así lo ha afirmado Manuel García Hernández, director general del MITECO negando lo declarado por la directora general de Operación de REE, María Sánchez Pérez, la semana pasada en la comisión.