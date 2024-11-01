Linux ya supera a Windows en su propio terreno: los nuevos procesadores de Intel dejan en evidencia a Microsoft

Si te acabas de comprar un portátil de última generación con lo más nuevo de Intel, los chips Panther Lake (Core Ultra 200V), puede que des por hecho que Windows 11 es el sistema operativo que mejor le va y con el que le vas a sacar más partido. Sin embargo, las últimas noticias afirman todo lo contrario y parece que Linux no solo también funciona en estos procesadores, sino que les saca un rendimiento mucho mayor. Hablamos de pruebas y datos exactos que demuestran que, en el mismo hardware, Linux consigue adelantar por la derecha