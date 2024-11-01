edición general
Linux ya supera a Windows en su propio terreno: los nuevos procesadores de Intel dejan en evidencia a Microsoft

Linux ya supera a Windows en su propio terreno: los nuevos procesadores de Intel dejan en evidencia a Microsoft

Si te acabas de comprar un portátil de última generación con lo más nuevo de Intel, los chips Panther Lake (Core Ultra 200V), puede que des por hecho que Windows 11 es el sistema operativo que mejor le va y con el que le vas a sacar más partido. Sin embargo, las últimas noticias afirman todo lo contrario y parece que Linux no solo también funciona en estos procesadores, sino que les saca un rendimiento mucho mayor. Hablamos de pruebas y datos exactos que demuestran que, en el mismo hardware, Linux consigue adelantar por la derecha

Torrezzno #3 Torrezzno
Porque Linux pone mucho más énfasis en usar instrucciones modernas como las SIMD, mejor caché locality (L1,L2,L3), mejor concurrencia por lo que se aprovechan mejor todos los núcleos.

Windows es una antigualla. Cualquier distro moderna es mucho más segura, eficiente y usable
makinavaja #4 makinavaja
#3 WIndows lleva haciendo variantes de si mismo desde Windows 7... pero en ningún momento se han planteado hacer algo nuevo...
Gry #5 Gry
#4 Microsoft está tan perdido en el desarrollo de Windows que van a acabar sacando su propia distro de Linux para poder vender algo que funcione.
#6 Mustela
#5 Lo hizo, es el Azure Linux. Mira la repercusión que tuvo en los comentarios siguientes: www.meneame.net/story/microsoft-lanza-sistema-operativo-internet-cosas
#7 Mustela
#3 Hace poco tuve la oportunidad de actualizar uno instalándole una "acumulativa" de esas. Era un i7 con SSD. Debería ir flechadísimo, ¿verdad? Pues entre preparaciones, actualizaciones, reinicio, etc. tardó algo similar a lo que tardaba en su momento el Windows 2000 en el año 2000 en instalar un Service Pack en una máquina normalita con 1 núcleo y un disco duro mecánico de unos 500 MB, una media hora.

Me mantengo bien alejado de eso. Haceldo todos mientras podáis, y si no podéis por la empresa solicitad un cambio. Por vuestra salud y control de vuestra información.
Jakeukalane #1 Jakeukalane
Lo raro sería lo contrario...
alpoza #2 alpoza
otro año más que se lo lleva Linux.
