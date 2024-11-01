edición general
LineageOS 23.0. Android 16 para más de 100 dispositivos [eng]

La era dorada de las ROMs personalizadas de Android puede haber terminado hace mucho tiempo, pero mucha gente todavía las instala en 2025. Las razones para hacerlo varían: algunos quieren una experiencia Android más cercana a la original, otros quieren conservar su dispositivo actual un poco más, y muchos quieren reutilizar un dispositivo antiguo o alejarse de los servicios de Google. La opción más popular es, con diferencia, LineageOS, un proyecto que ofrece una experiencia casi idéntica a la original con funciones adicionales.

neo1999 #3 neo1999
Aquí los móviles que los soportan:
wiki.lineageos.org/devices/
secreto00 #2 secreto00
Ya no funciona Google Wallet, ni las apps de muchos bancos como el sistema operativo este rooteado.
Una pena.
tul #4 tul
#2 no hace falta rootear el dispositivo para instalar lineageOS para empezar, y para terminar esas apps de pago son como llevar a la vieja del visillo en el movil para que se choten de todo lo que haces.
