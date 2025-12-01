La línea ferroviaria Cartagena-Chinchilla sigue cerrada desde hace más de cuatro años y el Ayuntamiento de Cartagena pide una reunión al Ministerio

El Ayuntamiento de Cartagena pide una reunión al Ministerio de Transportes para tratar la situación "insostenible" del cierre de la línea de Chinchilla desde hace ya más de cuatro años. La alcaldesa ha remitido una carta al Secretario de Estado de Transportes solicitando una reunión para tratar ese asunto y la ampliación de la línea de FEVE. Califica la situación como "insostenible" ya que son ya más de 4 años desconectados de Madrid.
| etiquetas: cierre , linea ferroviaria , cartagena , chinchilla , cuatro años
¿Para cuándo reabrirán la línea Estación de Goya en Madrid con Almorox, que hacia transbordo en la Estación de Metro de Empalme?