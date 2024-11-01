Lindsey Vonn evacuada en helicòptero tras una aparatosa caída  

Lindsey Vonn ha protagonizado el susto de la jornada en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. La esquiadora estadounidense, de 41 años, sufrió una dura caída en la final del descenso que dejó en silencio a Cortina d’Ampezzo y obligó a su evacuación en helicóptero. Vonn, que competía con un ligamento roto y llegaba tras otra lesión reciente en Crans Montana, apenas pudo completar unos segundos de carrera.