Linces: todas las especies y dónde verlos

Soy de los 80, crecí viendo Los caballeros del Zodiaco y convencido de que vería extinguirse al lince ibérico. Pero es que en el año 2002 la alarma se convirtió en un ultimátum y paso a estar en peligro crítico de extinción. Solo quedaban 90 linces ibéricos en la península ibérica… ¡Y en el mundo! El lince ibérico es una especie que habita exclusivamente en la mitad sur de la península ibérica (España y Portugal) y, en ese momento, estaba a punto de desaparecer.